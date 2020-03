USA schließen Grenzen zu Europa

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus werden die USA die Grenzen zu Europa schließen und die Einreise aus europäischen Ländern für 30 Tage verbieten.

Das Einreiseverbot für Menschen aus Europa werde „am Freitag um Mitternacht“ in Kraft treten, sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend (Ortszeit) in einer Fernsehansprache.

Von dem 30-tägigen Einreisestopp ausgenommen sind US-Bürger und Großbritannien. Für sie gilt eine Ausnahme, wenn sie sich „angemessenen“ untersuchen lassen.

In den USA sind nach offiziellen Angaben mehr als 1.000 Corona-Infektionen bestätigt. Mindestens dreißig Menschen sind gestorben.