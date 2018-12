USA: Notenbank erhöht Leitzins erneut

US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erhöht den Leitzins erneut.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hebt ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an. Der Leitzinssatz bewegt sich damit künftig in einer Spanne zwischen 2,25 und 2,50 Prozent, teilten die Währungshüter am Nachmittag (Ortszeit) mit. Zuvor hatte die Spanne bei 2,00 bis 2,25 Prozent gelegen.

Beobachter hatten diese Entscheidung erwartet, obwohl und auch gerade weil US-Präsident Donald Trump öffentlich verlangt hatte, von einer weiteren Zinserhöhung abzusehen. Nach Ansicht vieler Kommentatoren will die Fed auch ihre Unabhängigkeit von Trump unter Beweis stellen. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins Ende September angehoben. Es ist die vierte Zinserhöhung in diesem Jahr.