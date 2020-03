Weltweit gibt es in den USA mittlerweile so viele Corona-Infektionen wie in keinem anderen Land. Laut Zahlen der Johns-Hopkins-Universität (JHU) gibt es – Stand: 27.03.2020 – in den Vereinigten Staaten rund 86.000 Infizierte.

China folgt mit rund 82.000 Corona-Infektionen auf Rang zwei. In Europa gibt es laut JHU in Italien mit knapp 81.000 Infektionen die meisten Ansteckungen.

Dahinter folgen laut dem JHU-Dashboard Spanien mit fast 58.000 und Deutschland mit rund 44.000 Corona-Infektionen.