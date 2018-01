USA: Lotto Mega-Jackpot von 560 Millionen Dollar geknackt

Die Spannung hat ein Ende – Millionengewinn zum Jahresauftakt abgeräumt: In den USA steht der Gewinner des Lotto-Jackpots von knapp 560 Millionen Dollar fest. Ein im Bundesstaat New Hampshire gekaufter Schein mit den richtigen Gewinnzahlen wurde am Samstag (06.01.) gezogen, wie Lotto News berichtet. Die Glücks-Zahlen waren 12, 29, 30, 33 und 61 und die Zusatzzahl 26.

Der Jackpot von 559,7 Millionen Dollar (rund 465 Millionen Euro) hatte kurz vor der Ziehung noch einen Ansturm auf die Tippscheine ausgelöst. Hätte niemand die richtigen Zahlen getippt, wäre der Gewinntopf vor der nächsten Ziehung am kommenden Mittwoch auf mehr als 600 Millionen Dollar angeschwollen.

Powerball wird in 44 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten gespielt, zusätzlich im District of Columbia (Washington D.C.) sowie in den Außengebieten Puerto Rico und auf den Amerikanischen Jungferninseln, nicht jedoch im Spielerparadies Nevada. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei etwa 1 zu 292.000.000.