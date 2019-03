USA: Lotto-Jackpot von 768 Millionen geknackt

Die Spannung hat ein Ende: In den USA steht der Gewinner des Lotto-Jackpots von rund 768 Millionen Dollar (rund 682 Millionen Euro) in der Powerball-Lotterie fest. Ein im US-Bundesstaat Wisconsin gekaufter Schein mit den richtigen Gewinnzahlen wurde am Mittwoch gezogen, teilte der Lotteriebetreiber mit. Die Zahlen waren 16, 20, 37, 44 und 62 die Zusatzzahl war 12.

Der Jackpot von mehr als einer Dreiviertel Milliarde Dollar hatte amerikaweit kurz vor der Ziehung noch einen Ansturm auf die Lottoscheine ausgelöst. Hätte niemand die richtigen Zahlen getippt, wäre der Topf vor der nächsten Ziehung am kommenden Mittwoch auf fast eine Milliarde Dollar angeschwollen.

Der oder die Glückliche – oder eine Tippgemeinschaft – hat die Wahl zwischen einer Raten-Auszahlung von 768 Millionen US-Dollar, die über gut dreißig Jahre hinweg in 30 gestaffelten Beträgen gezahlt wird, oder einer einmaligen Barauszahlung von 477 Millionen US-Dollar. Beide Optionen sind vor Steuern.

Der Jackpot gilt als der drittgrößte in der US-amerikanischen Lotteriegeschichte hinter dem Weltrekord-Powerball-Jackpot in Höhe von 1,586 Milliarden US-Dollar, den sich drei Gewinner in Kalifornien, Florida und Tennessee im Januar 2016 teilten und dem Mega Millions-Jackpot in Höhe von 1,537 Milliarden US-Dollar, der im vergangenen Oktober in South Carolina gewonnen wurde.