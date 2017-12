USA: Explosion in New York

Ein friedlicher Beginn einer neuen Arbeitswoche in New York wurde am Montagmorgen jäh zunichte gemacht, nachdem es im Zentrum der US-Millionenmetropole gegen 7.30 Uhr (Ortszeit) eine Explosion gegeben hat. Der Vorfall ereignete sich an einem Busterminal in der Nähe des Times Square in Manhattan. Laut Feuerwehr-Angaben sollen durch die Detonation mindestens vier Menschen verletzt worden sein. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio spricht von einem versuchten Terroranschlag.

Wie die New Yorker Polizei mitteilte, wurde ein Verdächtiger in Gewahrsam genommen. Er soll einen Sprengsatz bei sich gehabt haben. Die Hintergründe sind bislang noch unklar. Mehrere Fahrgäste, darunter viele Pendler, wurden evakuiert und in Sicherheit gebracht.