USA: Bombenfunde bei Obama und Clinton

Am Privatwohnsitz von Bill und Hillary Clinton soll ein Sprengsatz gefunden worden sein. Das berichteten am Mittwoch zahlreiche US-Medien. Das Haus der Clintons liegt in einem Vorort von New York City.

Nach dem Bombenfund bei den Clintons ist auch am Privatwohnsitz des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama ein Sprengsatz gefunden worden. Die Pakete seien während routinemäßiger Überprüfungen der Hauspost als mögliche Sprengsätze identifiziert und entsprechend gehandhabt worden, teilte der Secret Service am Mittwoch mit. Weitere Details und Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

Bill Clinton war von 1993 bis 2001 der 42. Präsident der Vereinigten Staaten. Hillary Clinton war unter Barack Obama Außenministerin, 2016 trat sie bei der US-Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump an und verlor. Beide Clintons gehören der Demokratischen Partei an. Barack Obama war von 2009 bis 2017 der 44. Präsident der Vereinigten Staaten. Sowohl die Clintons als auch Obama gehören der Demokratischen Partei an.