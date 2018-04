Die Arbeitslosenrate in den USA bleibt im März bei 4,1 Prozent. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Zuvor hatte die Arbeitslosenquote in den USA schon fünf Monate in Folge auf diesem historischen Tief verharrt. Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 103.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft und damit deutlich weniger als die 313.000 neuen Jobs im Februar. Die Zahl der Arbeitslosen sank von 6,7 auf 6,6 Millionen Menschen.