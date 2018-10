US-Schauspieler Scott Wilson gestorben

Der US-Schauspieler Scott Wilson ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 76 Jahren in seinem Haus in Los Angeles, berichten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf einen Sprecher Wilsons. Auf dem offiziellen Twitter-Account der TV-Serie „The Walking Dead“, in der Wilson eine wichtige Rolle spielte, wurde der Tod des Schauspielers bestätigt.

Wilson spielte seit 1967 in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen mit. Neben seiner Rolle des Hershel Greene in „The Walking Dead“ war er unter anderem als Casino-Boss Sam Braun in der US-Serie „CSI“ bekannt. Im Jahr 1980 war er für seine Rolle in dem Kinofilm „The Ninth Configuration“ für den Golden Globe in der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ nominiert worden.