Weitere US-Sanktionen gegen Russland

Wegen mutmaßlicher Wahleinmischung bei den Präsidentschaftswahlen 2016 in den USA und anderer „böswilliger russischer Cyberangriffe“, hat die US-Regierung am Donnerstag weitere Sanktionen gegen Russland verhängt. Wie das US-Finanzministerium in Washington mitteilte, seien eine Reihe russischer Firmen und Organisationen sowie gut zwanzig Einzelpersonen von den Strafmaßnahmen betroffen. Rund ein Dutzend der mit Sanktionen belegten Personen wurden von Sonderermittler Robert Mueller bereits angeklagt.

„Diese gezielten Sanktionen sind Teil einer umfassenderen Anstrengung, die fortgesetzten ruchlosen Angriffe aus Russland anzugehen“, sagte Finanzminister Steven Mnuchin in einer Mitteilung.

Infolge der heutigen Maßnahmen werden alle Vermögenswerte die der US-Gerichtsbarkeit unterliegen blockiert. US-Personen ist es generell untersagt, Transaktionen mit den von den Sanktionen betroffenen Firmen, Organisationen und Personen durchzuführen.