US-Rapper Takeoff (28) erschossen

Rapper Takeoff, Mitglied des US-amerikanischen Hip-Hop-Trios „Migos“, ist in den frühen Morgenstunden am Dienstag in der texanischen Metropole Houston erschossen worden.



Takeoff wurde gerademal 28 Jahre alt. Mindestens zwei Verletzte wurden nach der Schießerei in einem Bowlingcenter in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei gibt es noch keine Spuren möglicher Täter.