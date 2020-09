Tennisspieler Alexander Zverev steht erstmals in seiner Karriere im Finale der US Open.



Zverev siegte im Halbfinale am Freitag gegen den Spanier Pablo Carreno Busta nach fünf Sätzen mit 3:6, 2:6, 6:3, 6:4 und 6:3.



Im Finale am Sonntag trifft Zverev nun auf Dominic Thiem aus Österreich. In bislang neun Vergleichen ging Thiem siebenmal als Sieger vom Platz.