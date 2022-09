Startseite » Schlagzeilen » US-Open: Niemeier im Achtelfinale Sport US-Open: Niemeier im Achtelfinale

Tennisspielerin Jule Niemeier steht im Achtelfinale der US-Open. Die 23-Jährige besiegte in Runde drei beim Grand-Slam-Turnier in New York die Chinesin Zheng Qinwen in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:6.