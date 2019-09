US Open Finals stehen fest

Im Damen-Finale der US Open 2019 kommt es am Samstag (07.09.) zum Duell zwischen der kanadischen Tennisspielerin Bianca Andreescu und der US-Amerikanerin Serena Williams. Williams steht in ihrer Karriere zum 33. Mal in einem Grand-Slam-Finale und zum zehnten Mal im US Open-Endspiel.

Am Sonntag (8. September) steht dann das Finale bei den Herren auf dem Programm. Im Herren-Endspiel der US Open kommt es zum Duell zwischen dem Spanier Rafael Nadal und dem Russen Daniil Medwedew. Nadal steht zum fünften Mal in seiner Tennis-Karriere in Flushing Meadows im Finale.