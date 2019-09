Die Tennis-Spielerin Bianca Andreescu hat am Samstagabend in New York die US Open 2019 gewonnen. Die 19-jährige Kanadierin setzte sich in einem sensationellen Finale gegen die US-Amerikanierin Serena Williams nach gut 100 Minuten in zwei Sätzen mit 6:3, 7:5 durch. Für Andreescu ist es in ihrer jungen Tennis-Karriere der erste Major-Titel.

Das Herren-Finale findet am Sonntag statt. Der Spanier Rafael Nadal und der Russe Daniil Medwedew spielen in Flushing Meadows um den US Open Titel 2019.