US-Notenbank setzt Leitzins runter

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat den Leitzins am Dienstag runter gesetzt. Der Leitzinssatz bewege sich damit in einer Spanne zwischen 1,0 und 1,25 Prozent, teilte die Zentralbank am Vormittag (Ortszeit) mit.

Der Grund für die überraschende Leitzins-Senkung: Die sich abzeichnenden wirtschaftlichen Auswirkungen durch das Coronavirus. Vor diesem Hintergrund habe das Fed-Komitee entschieden, den Leitzins um einen halben Prozentpunkt zu senken.

Zuletzt hatte die US-Notenbank den Leitzins im Januar und im Dezember unverändert belassen. Zuvor hatte die Fed den Leitzins drei Mal in Folge gesenkt.