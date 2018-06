US-Notenbank hebt Leitzins erneut an

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat ihren Leitzins erneut angehoben. Die Fed-Funds-Rate liegt künftig in einer Spanne zwischen 1,75 und 2,00 Prozent, teilten die US-Währungshüter am Mittwoch mit. So hoch waren die Zinsen zuletzt vor gut zehn Jahren.

Die erneute Zinserhöhung war von Experten erwartet worden. Die Fed hatte den Leitzins zuletzt im März und davor im Dezember um jeweils 0,25 Prozentpunkte angehoben. Nach dem nunmehr zweiten Zinsschritt in diesem Jahr wird mindestens noch ein dritter erwartet.

Manche Experten gehen sogar von einer vierten Zinserhöhung in diesem Jahr aus. Die EZB wird am Donnerstag über den Leitzins entscheiden. Hier sind Zinserhöhungen nach einhelliger Ansicht noch nicht in Sicht.

US-Börsen gehen nach Zinsentscheid in die Knie

Die US-Börsen haben nach dem Zinsentscheid nachgelassen. Der Dow wurde zu Handelsende in New York mit 25.201,20 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,47 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.775 Punkten im Minus gewesen (-0,31 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 7.210 Punkten (+0,02 Prozent).

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochabend dagegen deutlich stärker. Ein Euro kostete 1,1793 US-Dollar (+0,41 Prozent). Der Goldpreis konnte auch profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 1.300,00 US-Dollar gezahlt (+0,32 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,44 Euro pro Gramm.