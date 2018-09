US-Notenbank erhöht Zinsen

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat den Leitzins am Mittwoch erhöht. Der Leitzinssatz bewegt sich damit künftig in einer Spanne zwischen 2,0 und 2,25 Prozent, teilte die Zentralbank am Nachmittag (Ortszeit) mit. Zuvor hatte die Spanne bei 1,75 bis 2,0 Prozent gelegen.

„Die Schaffung von Arbeitsplätzen waren in den letzten Monaten im Durchschnitt stark, und die Arbeitslosenquote ist niedrig geblieben. Die Haushaltsausgaben und die Anlageinvestitionen sind stark gestiegen“, hieß es in der schriftlichen Begründung.