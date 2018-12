US-Minister Mattis stellt Amt zur Verfügung

Weiterer Rücktritt im Weißen Haus – Nun verlässt auch Verteidigungsminister Mattis die Regierung Trump.

US-Verteidigungsminister James Mattis gibt sein Amt im Februar kommenden Jahres auf. In seinem Rücktritts-Schreiben deutet er Differenzen mit US-Präsident Donald Trump an. „Sie haben das Recht einen Verteidigungsminister an ihrer Seite zu haben dessen Ansichten näher zu ihren eigenen passen, ich halte ich es deshalb für richtig von meiner Position zurückzutreten“, teilte Mattis in seinem Schreiben an Trump mit.

Der US-Präsident hatte den Rücktritt kurz zuvor über Twitter bekanntgegeben und ihn dabei als Ruhestand bezeichnet. „Mattis wird Ende Februar mit Auszeichnung in den Ruhestand gehen, nachdem er in den letzten zwei Jahren meiner Administration als Verteidigungsminister gedient hatte“, schrieb Trump am Donnerstagabend auf Twitter. Der 68-Jährige sei eine große Hilfe darin gewesen, die Verbündeten zu höheren Militärausgaben zu bewegen. Ein neuer Verteidigungsminister soll bald benannt werden.

Mattis war von 2007 bis 2010 Befehlshaber des US Joint Forces Command und diente in Personalunion zwischen 2007 und 2009 zugleich als Supreme Allied Commander Transformation der NATO. Von August 2010 bis März 2013 war er Oberbefehlshaber des US Central Command, eines teilstreitkraftübergreifenden Regionalkommandos der Streitkräfte der Vereinigten Staaten mit Sitz in Florida.

Seit Januar 2017, also von Beginn der Präsidentschaft Trumps an, war Mattis Verteidigungsminister im Kabinett. Es ist der dritte Ministerposten in Trumps Regierung der innerhalb kürzerer Zeit frei wird. Im November hatte Trump Justizminister Jeff Sessions entlassen. Letzte Woche wurde der Abgang von Innenminister Ryan Zinke bekannt.