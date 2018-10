US-Lotto: Über 2,4 Milliarden in zwei Jackpots

Lottofieber in den USA: Mehr als 2,4 Milliarden Dollar in den beiden Jackpots der Lotterien Mega Millions und Powerball.

Weil bei der Ziehung am Samstag (20.10.2018) bei der US-Lotterie Powerball wieder niemand die richtigen Zahlen (16, 54, 57, 62, 69 und 23) hatte, ist der Jackpot weiter angeschwollen. Bei der Ausspielung am kommenden Mittwoch können die Lottospieler in Amerika auf einen Jackpot von rund 620 Millionen Dollar (rund 538 Millionen Euro) hoffen.

Bereits einen Tag zuvor war der Jackpot im US-Lotto „Mega Millions“ nach der Freitags-Ziehung zum Rekord-Jackpot angewachsen. Gewaltige 1,6 Milliarden Dollar (rund 1,39 Milliarden Euro) stehen bei der Dienstags-Spielrunde in der ersten Gewinnklasse bereit.

Die Gewinnchancen sind allerdings bei den beliebtesten beiden US-Lotterien nur minimal: Für den Hauptpreis liegen sie bei Mega Millions bei mageren 1:302 Millionen, bei Powerball bei etwa 1:292 Millionen.