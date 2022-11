US-Lotto Powerball: Weltrekord-Jackpot lockt

Lotto-Fieber in den USA: Jackpot beim US-Lotto Powerball auf Weltrekord in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar zur Ziehung am Montag, 07.11.2022 angewachsen. Der Jackpot hat einen Barwert von 929,1 Millionen US-Dollar, teilte der Lotto-Veranstalter mit.

Der geschätzte Jackpot am Montagabend hat den zuvor von Powerball im Jahr 2016 aufgestellten Weltrekordbetrag übertroffen, als Tickets in Kalifornien, Florida und Tennessee einen Jackpot von 1,586 Milliarden US-Dollar abräumten. Die Ziehung am Montag ist die 41. Powerball-Ziehung, seit der Jackpot zuletzt am Anfang August gewonnen wurde.