US-Frauen gewinnen vierten WM-Titel

Nach gut vier Wochen ist am heutigen Sonntag die WM der Frauen mit dem Finale zwischen Titelverteidiger USA und Europameister Niederlande zu Ende gegangen. Im Endspiel der Fußball-WM der Frauen haben die US-Fußballerinnen in Lyon vor ausverkauften Haus mit 2:0 gegen das Oranje-Team gewonnen. Rapinoe (61.) per Elfmeter und Lavelle (69.) erzielten die Tore für die US-Elf.

Über die gesamten 90 Minuten waren die USA das stärkere Team auf dem Platz und bestimmten das Geschehen. Für die US-Girls ist es nach 1991, 1999 und 2015 der vierte WM-Titel. US-Kapitänin Rapinoe holte auch die Torjäger-Krone, zudem wurde sie zur besten Spielerin des Turniers gekürt. Bronze holte bereits gestern das Fußball-Frauenteam aus Schweden.