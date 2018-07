US-Einfuhrzölle gegen China

Handelskrieg eskaliert: USA haben Sonderzölle von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert über 30 Milliarden US-Dollar verhängt.

Zunächst waren es nur Drohungen, jetzt geht der Handelsstreit zwischen den USA und China so richtig los. Die USA haben die angekündigten 25-Prozent-Zölle auf mehrere Hundert Import-Produkte aus China eingeführt. Die Zölle im Wert mehr als 30 Milliarden Dollar sind um Mitternacht in Kraft getreten.

China kündigte bereits Vergeltung an. Es wird erwartet, dass Peking Sonderzölle auf Waren aus den USA in gleicher Höhe verhängen wird. US-Präsident Donald Trump kündigte indes in diesem Fall an, dass man auf chinesische Vergeltungszölle mit weiteren Handelsschranken reagieren werde.