Uruguay müht sich zum 1:0-Sieg gegen Ägypten

Im zweiten Spiel der Gruppe A bei der Fußball-WM in Russland hat Uruguay gegen Ägypten einen mühevollen 1:0-Sieg eingefahren. Erst in der 90. Minute gelang den Urus das Siegtor. José María Giménez traf für die Südamerikaner zum Start in die WM 2018. Nach den 5:0-Erfolg im Eröffnungspiel gegen Saudi-Arabien führt Gastgeber Russland die Tabelle der Gruppe A vor Uruguay an.

Am Abend spielt noch in WM-Gruppe B Marokko gegen den Iran (17 Uhr). Um 20 Uhr steht dann das Spitzenspiel in dieser Gruppe zwischen Europameister Portugal gegen Spanien auf dem Programm. Beide Spiele werden live im Ersten übertragen.