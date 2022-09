Union und FC Bayern spielen remis

Am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München bei Union Berlin remis gespielt. Am Samstagnachmittag spielten die Hauptstädter gegen die Bayern 1 zu 1-Remis.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstag: Leverkusen unterliegt Freiburg 2 zu 3. Köln gewinnt in Wolfsburg mit 4 zu 2. Bochum verliert gegen Bremen mit 0 zu 2 und Stuttgart gegen Schalke endete 1 zu 1-Remis.