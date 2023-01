Union und BVB holen Dreier

In der Fußball-Bundesliga haben am 17. Spieltag Union Berlin und Borussia Dortmund je drei Punkte am Mittwoch eingefahren und damit etwas Boden auf Spitzenreiter FC Bayern München gut gemacht. Union siegte in Bremen mit 2 zu 1, mit dem gleichen Ergebnis setzte sich der BVB in Mainz durch.

Die weiteren Ergebnisse vom Mittwochabend: Bayer Leverkusen besiegte den VfL Bochum mit 2 zu 0 und Borussia Mönchengladbach unterliegt in Augsburg mit 0 zu 1. Freiburg und Frankfurt teilten sich die Punkte – das Spiel endete 1 zu 1.