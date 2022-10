Union gegen Gladbach 2 zu 1

Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga die Spitzenposition weiter inne. Die Hauptstädter siegten am 12. Spieltag knapp gegen die Elf von Borussia Mönchengladbach daheim am Sonntagmittag mit 2 zu 1 und haben damit die Tabellenführung verteidigt.



Nach zwölf Spieltagen in Liga 1 steht Union Berlin mit 26 Zählern weiterhin ganz oben. Auf dem zweiten Platz folgt Titelverteidiger FC Bayern München mit 25 Punkten.

Zudem spielten am Sonntag Schalke gegen Freiburg 0 zu 2 und Köln gegen Hoffenheim 1 zu 1.