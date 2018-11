Union bleibt stärkste politische Kraft

Die AfD legt in der „Sonntagsfrage“ des ZDF-Politbarometers wieder zu. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Partei demnach auf 16 Prozent – der gleiche Wert wie in den Wochen vor Bekanntwerden des aktuellen Spendenskandals.

Zwischenzeitlich war die AfD auf 14 Prozent gefallen. Die FDP verliert einen Prozentpunkt und kommt auf acht Prozent, auch die Sonstigen verlieren und kommen auf vier Prozent. Bei den anderen Parteien gibt es keine Veränderungen: CDU/CSU kommen auf 27 Prozent und bleiben stärkste politische Kraft. Die SPD kommt auf 14 Prozent, weiter auf hohem Niveau blieben die Grünen mit unveränderten 22 Prozent. Die Linke bleibt bei neun Prozent.

AKK im Wettstreit um CDU-Vorsitz vorne

Im Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Parteivorsitzende baut die bisherige Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) ihren Vorsprung bei den CDU-Anhängern laut Ergebnissen des ZDF-Politbarometers aus.

Im Vergleich zur Umfrage vor zwei Wochen legt Kramp-Karrenbauer bei den Unions-Anhängern drei Prozent zu und kommt jetzt auf 38 Prozent. Friedrich Merz verliert hingegen vier Prozentpunkte und kommt auf 29 Prozent. Jens Spahn verliert einen Prozentpunkt und ist mit nur noch sechs Prozent weiterhin deutlich abgeschlagen. Zwölf Prozent der Unions-Anhänger ist es egal, wer CDU-Vorsitzender wird und weitere 15 Prozent können oder wollen diese Frage nicht beantworten.

Annegret Kramp-Karrenbauer führt im ZDF-Politbarometer insbesondere in den Kategorien „Glaubwürdigkeit“ (30 Prozent) und „Sympathie“ (34 Prozent) klar vor Friedrich Merz mit 16 Prozent bzw. 15 Prozent. 33 Prozent geben Kramp-Karrenbauer zudem den Vorzug, wenn es darum geht, wer „eher die Interessen der normalen Bürger vertritt“. Merz liegt hier bei neun Prozent. Dem früheren Unionsfraktionschef wird hingegen mehr Sachverstand (28 Prozent) zugeschrieben als Kramp-Karrenbauer (16 Prozent).