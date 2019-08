Am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin gegen RB Leipzig zu Hause in der Alten Försterei verloren. Die „Eisernen“ haben bei ihrem ersten Auftritt in Deutschlands Fußball-Oberhaus Lehrgeld zahlen müssen und unterlagen gegen die Sachsen deutlich mit 0:4.

Halstenberg, Sabitzer, Werner und Nkunku trafen beim souveränen Auswärtssieg der Leipziger. RB Leipzig ist nach dem Spiel mit drei Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Borussia Dortmund.