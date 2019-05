Union Berlin ganz oben angekommen

Geschafft – Union Berlin ist erstmals in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Nach dem 2:2-Remis im Relegations-Hinspiel gegen den VfB Stuttgart, reichte dem bisherigen Zweitliga-Dritten am Montagabend in der alten Försterei ein torloses Unentschieden zum Einzug in Deutschlands Fußball-Oberhaus. Die „Eisernen“ aus der Hauptstadt ziehen damit als 56. Verein in die Bundesliga ein.

Für den VfB ist es indes der dritte Abstieg in seiner Vereinsgeschichte. Die Schwaben mussten bereits 1975 und 2016 den Gang in die 2. Liga antreten.