Union Berlin ballert sich auf Rang drei

Union Berlin hat am Sonntagnachmittag gegen die SpVgg Greuther Fürth souverän mit 4:0 gewonnen. Mit dem deutlichen Sieg haben sich die „Eisernen“ am 13. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga auf den dritten Tabellenplatz geballert.

Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: FC Ingolstadt 04 – Arminia Bielefeld stoppte mit einem 1:1 beim FC Ingolstadt seine Pleitenserie. Der Tratitionsclub 1. FC Magdeburg kassierte gegen Jahn Regensburg eine 2:3-Heimpleite.

In der Tabelle führt der Hamburger SV mit 27 Punkten. Der 1. FC Köln folgt mit drei Punkten Rückstand. Dahinter folgen Union und der FC St. Pauli punktgleich mit 23 Zählern.