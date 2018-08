Union auf Rekordtief, AfD mit Rekordwert

Union fällt im DeutschlandTrend der ARD auf Rekordtief, AfD kommt auf Rekordwert. Grüne legen zu. SPD und Linke verharren auf Vormonatswert. FDP verliert Prozentpunkt.

Der interne Unionsstreit in Sachen Asylpolitik hat den beiden Schwesternparteien CDU und CSU nicht allzu getan. Im ARD-DeutschlandTrend ist die Union auf ein Rekordtief gefallen. In der Sonntagsfrage verliert die Union einen Prozentpunkt und landet mit 29 % erstmals in der Geschichte des DeutschlandTrends unter der 30-Prozent-Marke.

Die frühere große Volkspartei SPD verharrt mit 18 % auf dem Niveau des Vormonats. In kleinen Schritten nach oben geht es hingegen für die AfD und kann einen Prozentpunkt zulegen. Sie erreicht nun einen Rekordwert im aktuellen DeutschlandTrend von 17 %.

Auch die Grünen können einen Prozentpunkt zulegen und kommen nun auf 15 %. Die Linkspartei liegt unverändert auf 9 %. Die FDP büßt einen Prozentpunkt ein und kommt auf 7 %.