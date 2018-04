Ungarn: Neues Parlament wird heute gewählt

Ungarns Regierungspartei steht vor Wiederwahl: In Ungarn finden am heutigen Sonntag Parlamentswahlen statt. Mehr als acht Millionen Menschen in Ungarn sind aufgerufen ihre Stimme abzugeben. Über drei Dutzend Parteien stehen zur Auswahl. Großer Favorit ist auch diesmal die rechtskonservative Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban.

Umfragen zufolge kann Orbans Partei mit einer deutlichen Mehrheit rechnen – alles andere wäre eine große Überraschung. Für den 54-jährigen Premier würde das die dritte Amtszeit in Folge bedeuten.