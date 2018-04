UN-Sicherheitsrat: Russland scheitert

Russland ist im UN-Sicherheitsrat mit dem Antrag gescheitert, den Angriff der USA, Großbritanniens und Frankreichs auf Syrien zu verurteilen. Nach zweieinhalbstündiger Debatte stimmten am Samstagmittag (Ortszeit) nur China und Bolivien zusammen mit Russland für die Resolution, die von einer „Aggression“ der USA und ihrer Verbündeten sprach.

Acht Mitglieder stimmten dagegen, vier enthielten sich. Zuvor waren die bekannten Argumente ausgetauscht worden. „The time for talk ended last night“, hatte Nikki Haley schließlich gesagt, die UN-Botschafterin der USA. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich hatten am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) Ziele in Syrien bombardiert, die mit der Herstellung von Chemiewaffen in Zusammenhang stehen sollen.

Die Westmächte werfen Syrien vor, eine Woche zuvor im syrischen Distrikt Duma Chemiewaffen eingesetzt zu haben. Sowohl die syrische Regierung als auch das verbündete Russland bestreiten dies.

Trump lobt Angriff in Syrien

US-Präsident Donald Trump hat sich indes mit dem Angriff auf Syrien zufrieden gezeigt. „A perfectly executed strike last night“, schrieb Trump am Samstagmorgen (Ortszeit) auf Twitter. Mit den Worten „Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military“, dankte der US-Präsident den Verbündeten und ergänzte: „Could not have had a better result. Mission Accomplished!“ Am Vorabend hatte Trump den Militärschlag in einer Rede an die Nation angekündigt und mit der Vergeltung für einen angeblichen Chemiewaffeneinsatz durch das syrische Regime begründet.

Alle Ziele in Syrien getroffen

Das US-Verteidigungsministerium hat sich zufrieden mit dem Ergebnis der Luftschläge am frühen Samstagmorgen in Syrien gezeigt. Es seien drei Ziele mit 105 Raketen attackiert worden, alle hätten ihr Ziel erreicht, sagte US-General Kenneth F. McKenzie am Samstagmorgen (Ortszeit) im Pentagon in Washington.

Damit widersprach er der Darstellung Syriens und Russlands, wonach über die Hälfte der Raketen von der syrischen Luftabwehr abgefangen worden seien. „Nichts, was die syrische Armee getan hat, hatte irgendeinen Effekt auf unsere Maßnahmen“, sagte McKenzie. Die mehreren dutzend Raketen, die die syrische Armee abgeschossen hatte, seien „irgendwo“ gelandet, so der US-General. Das Chemiewaffenprogramm Syriens sei „um Jahre zurückgeworfen“.

Die USA suchten keinen Konflikt in Syrien, ergänzte Pentagon-Sprecherin Dana White. Ein Bruch des internationalen Rechts könne jedoch nicht toleriert werden. Das US-Verteidigungsministerium habe „viele“ Beweise, dass Syrien letzte Woche Chemiewaffen eingesetzt habe. Diese würden zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt.