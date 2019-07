Umwelthilfe gegen Silvester-Böller

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kämpft gegen Silvester-Böller und will in zahlreichen deutschen Städten ein Verbot von Silvester-Feuerwerk für Privatpersonen. In 31 Städten wurden formelle Anträge zur Beschränkung der Silvester-Böllerei gestellt, teilte die Umweltorganisation mit.

Zur Begründung verweist die DUH auf die Belastung mit gesundheitsschädlichem Feinstaub durch die Böller an Silvester. Die formellen Anträge richten sich an die Städte, in denen die DUH Rechtsverfahren zur „Sauberen Luft“ führt und deren innerstädtische Luft mit einer Feinstaubbelastung von mindestens 20 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter belastet ist. Diesen Grenzwert hat bereits vor Jahren die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen, so die DUH.

Betroffen wären beispielsweise Städte wie Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, Hamburg oder Hannover. Berlin und München wollen Pyrotechnik in hoch belasteter Innenstadt beschränken bzw. verbieten – aber nicht flächendeckend, teilte die DUH mit. Im August werde ein Fachgespräch mit dem Deutschen Städtetag geführt, um weitere belastete Städte zu einem innerstädtischen Verbot der Silvester-Böllerei zu bewegen.

Die Umweltorganisation befürwortet ausdrücklich die Durchführung professionell und zentral organisierter, vor allem die Luftqualität nicht beeinträchtigender Silvester-Feuerwerke außerhalb der belasteten Innenstadtbereiche. Dort wo viele Menschen leben und die Grundbelastung bereits so hoch ist, dass lungengeschädigte Menschen und asthmakranke Kinder durch archaische Böllerei mit Schwarzpulver akute Atemprobleme bekommen, muss es aus Sicht der DUH ab diesem Winter klare Verbote geben.