Die EU-Umfrage zur Zeitumstellung endet heute. Noch bis 23 Uhr haben die Bürger Europas Gelegenheit sich an der Umfrage zu beteiligen. Die EU-Kommission will ein Meinungsbild erstellen ob am Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit festgehalten werden soll. Wer noch mitmachen will: Die Online-Umfrage findet man auf dieser Internetseite der EU.

Die Teilnehmer können in der europaweiten Umfrage angeben ob sie für die derzeit zweimalige Zeitumstellung im Jahr sind oder ob sie im Fall einer Abschaffung der Zeitumstellung für die gesamte EU dann lieber die Winter- oder Sommerzeit hätten.

Vor gut 100 Jahren wurde zum ersten Mal an der Uhr gedreht. Die Zeitumstellung so wie wir sie heute kennen gibt es seit 1980. Seit 1996 regelt die EU das Uhren stellen mit einer Richtlinie für alle Mitgliedsstaaten.