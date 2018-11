Umfrage: Welt war früher ein besserer Ort

Gut zwei Drittel der EU-Bürger blicken nostalgisch in die Vergangenheit zurück. Laut einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung sind 67 Prozent der Befragten der Meinung, die Welt sei früher ein besserer Ort gewesen. Die Italiener sind besonders nostalgisch (77 Prozent). In Polen stimmen dieser Meinung mit 59 Prozent die Wenigsten zu. In Deutschland geben 61 Prozent der Bevölkerung an, die Welt sei früher eine bessere gewesen.

Auffallend ist: Jene Europäer die nostalgisch eingestellt sind, verorten sich selbst häufiger rechts der politischen Mitte als die Nicht-Nostalgiker. Sie sind außerdem in der Regel deutlich kritischer gegenüber Einwanderung. Die Umfrage zeigt zudem, dass je älter die Befragten sind, desto eher sind sie nostalgisch eingestellt. Jugendliche unter 25 sind am wenigsten empfänglich für nostalgische Gefühle (52 Prozent), während es bei den 56-65-Jährigen über zwei Drittel der Befragten sind (70 Prozent).

Für die Studie wurden im Sommer in der Europäischen Union knapp 11.000 Menschen befragt. Die Umfrage ist laut Stiftung repräsentativ für die EU und die fünf größten Mitgliedsstaaten (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen).