Umfrage: Nur ein Fünftel der Männer und Frauen verdienen gleichviel

Nur etwa jede sechste Frau in Deutschland verdient einer Umfrage zufolge mehr als ihr Partner. In einer repräsentativen Befragung von 2195 Erwachsenen im Januar gaben das 18 Prozent der Frauen an – im Vergleich zu 63 Prozent bei den Männern, wie das Meinungsforschungsinstitut YouGov am Donnerstag im Köln zum Weltfrauentag mitteilte. Je ein Fünftel der Männer (20 Prozent) und Frauen (21 Prozent) hat nach eigener Aussage das gleiche Einkommen wie der Partner oder die Partnerin.

Bei den Rollenbildern zeigt die Umfrage eine große Differenz in der Kinderbetreuung: 74 Prozent der Frauen sind dafür nach eigenen Angaben allein oder hauptsächlich verantwortlich, verglichen mit nur 7 Prozent der Männer. Beim Kochen sehen sich rund zwei Drittel der Frauen allein oder hauptsächlich in der Verantwortung. Männer bezeichnen ihre Rolle in der Partnerschaft dagegen laut YouGov mehrheitlich in der Instandhaltung des Haushalts (61 Prozent) oder in der langfristigen Finanzplanung – mit 43 Prozent.