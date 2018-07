Umfrage: CSU fällt auf 38 Prozent

Noch rund drei Monaten sind es zur Landtagswahl in Bayern. Doch wenn am Sonntag bereits Landtagswahl im Freistaat wäre, käme die CSU nur noch auf 38 Prozent der Stimmen. Das ergibt der BayernTrend, eine Umfrage von Infratest dimap für das BR-Politikmagazins „Kontrovers„. Ein historischer Tiefstand für die von Ministerpräsident Markus Söder geführte Partei. Im BayernTrend bedeutet dies ein Minus von 3 Prozentpunkten im Vergleich zum Mai.

Freie Wähler, Grüne, SPD und Linke können hingegen leicht zulegen. Die Grünen in Bayern kämen auf 16 Prozent (plus 2), die Freien Wähler auf 9 Prozent (plus 2). Die SPD läge mit 13 Prozent (plus 1) vor der AfD (unverändert 12 Prozent). Die FDP hätte 5 (minus 1), die Linke 4 Prozent (plus 1) in Aussicht.