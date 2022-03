ukraine-hilfe.bayern freigeschaltet

In Bayern ist eine Internetseite für Hilfsangebote an Ukrainer freigeschaltet worden. Die Internetseite zur Koordinierung der Hilfsangebote für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist ab heute online.



Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat am Freitag den Startschuss für die Website «ukraine-hilfe.bayern.de» gegeben. „Damit können wir die zahlreichen Hilfsangebote besser steuern. Die Hilfe soll dort ankommen, wo sie wirklich benötigt wird,“ so Herrmann.