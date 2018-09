UEFA-Zuschlag für Fußball-EM 2024 an Deutschland

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 wird in Deutschland stattfinden. Das entschied das UEFA-Exekutivkomitee am Donnerstag im schweizerischen Nyon. Neben Deutschland hatte sich nur die Türkei beworben. „Ich spüre Verantwortung“, sagte der Präsident des DFB Reinhard Grindel unmittelbar nach der Bekanntgabe.

Man wolle in die Stadioninfrastruktur investieren, das werde auch der Bundesliga zugute kommen, versprach Grindel. Im Gegensatz zur Euro 2020, die in zwölf europäischen Städten ausgetragen wird, wird die Europameisterschaft 2024 damit wieder nur in einem Land veranstaltet.