UEFA stoppt Spielbetrieb

Europäische Fußball-Union UEFA stoppt Europapokal-Spiele: Die UEFA hat den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League wegen der Coronavirus-Krise vorerst ausgesetzt.

Alle verbleibenden Partien in diesen Wettbewerben würden verschoben, teilte die UEFA am Freitag in Nyon mit. Das betrifft die verbleibenden Achtelfinal-Hinspiele der Champions League sowie die Rückspiele im Achtelfinale der Europa League.

Die Verschiebung betrifft in der Champions League den deutschen Meister Bayern München, der am kommenden Mittwoch gegen den FC Chelsea sein Rückspiel bestritten hätte. In der Europa League fallen die für nächsten Donnerstag terminierten Rückspiele von Frankfurt, Wolfsburg und Leverkusen ins Wasser.

Die Auslosung des Viertelfinal-Partien der Champions League und Europa League, die für den 20. März geplant war, werde ebenfalls verschoben, so die UEFA.