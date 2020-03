UEFA-Krisensitzung am Dienstag (17.03.)

Wegen der Corona-Krise hat die Europäische Fußball-Union UEFA eine Krisensitzung für den kommenden Dienstag (17. März) einberufen.

„Angesichts der anhaltenden Entwicklungen bei der Verbreitung von COVID-19 in ganz Europa … hat die UEFA heute Vertreter ihrer 55 Mitgliedsverbände zusammen mit den Vorständen des Europäischen Clubverbandes und der Europäischen Ligen eingeladen … um die Reaktion des europäischen Fußballs auf den Ausbruch zu erörtern“, heißt es in einer Mitteilung.

In der Sitzung die per Videokonferenz stattfinden soll, wird es um alle nationalen und europäischen Wettbewerbe, einschließlich der UEFA EURO 2020 gehen. Im Anschluss will die UEFA über das weitere Vorgehen berichten.