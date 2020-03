Jetzt ist es offiziell: Die Uefa hat die für Ende Mai geplanten Finale in der Fußball Champions League (CL) und in der Europa League (EL) wegen der Coronakrise verschoben.

Das hat der europäische Fußballverband in Nyon bekanntgegeben. Zu neu festgelegten Terminen wurde noch keine Entscheidung getroffen.

Das EL-Finale hätte am 27. Mai in Danzig, das in der CL am 30. Mai in Istanbul steigen sollen.