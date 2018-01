Uber: 4 Milliarden Fahrten 2017

Das US-Unternehmen Uber hat im vergangenen Jahr über seine Plattform vier Milliarden Fahrten vermittelt. Das berichtete die Webseite „recode.net“ nach einem Gespräch mit Uber-Manager Barney Harford. Der Fahrdienstvermittler ist aktuell in 600 Städten in 78 Ländern aktiv. Für Harford ist das allerdings nicht genug, er will Uber effizienter machen, sagte er dem Technologieblog. Das muss jedoch schnell gehen, denn Uber will bis spätestens Ende 2019 an die Börse gehen.

Uber bietet Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung an. Vermittelt werden potentielle Kunden über eine Smartphone-App oder eine Webseite. Uber zählt bis zu drei Millionen aktive Fahrer (Fahrer die im Monat vier oder mehr Fahrten absolviert haben). Jeden Tag werden rund 15 Millionen Fahrten über Uber absolviert. Bei jeder Fahrt erhält das Unternehmen eine Provision von bis zu 20 Prozent des Fahrpreises.