Es ist geschafft: Deutschland hat am Freitag gegen Norwegen mit 2:1 gewonnen und damit vorzeitig das Ticket für die U21-EM 2019 gelöst. Tore von Teuchert (21.) und Waldschmidt (31.) sicherten dem Kuntz-Team den siebten Sieg im neunten Spiel.

Mit dem Erfolg in Ingolstadt liegt der Titelverteidiger vor dem letzten Spieltag in Gruppe 5 uneinholbar an der Tabellenspitze. Im letzten Gruppenspiel am kommenden Dienstag, den 16. Oktober, spielt die U21 zu Hause gegen Irland.