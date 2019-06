U21-EM: DFB-Team im Halbfinale

Die U21-Junioren sind bei der Fußball-EM in Italien und San Marino ins Halbfinale eingezogen und haben zugleich das Ticket für Olympia 2020 gelöst. Im dritten Spiel in der Vorrundengruppe B spielten die DFB-Elf am Sonntagabend in Udine gegen Österreich 1:1-Unentschieden.

Mit dem Remis sicherte sich die von Trainer Stefan Kuntz trainierte Auswahl den Gruppensieg. Wer Gegner im Semifinale ist, wird noch ermittelt. Die Halbfinalspiele werden an diesem Donnerstag ausgetragen. Neben Deutschland hat bereits Spanien das Halbfinal-Ticket gelöst.