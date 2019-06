U21-EM: Deutschland schlägt Dänemark

Erfolgreicher Auftakt bei der U21-Fußball-Europameisterschaft für Deutschland. Die deutsche Nationalelf siegt gegen Dänemark mit 3:1. Richter und Waldschmidt erzielten in Udine vor rund 7.000 Zuschauern die drei Tore für den deutschen Titelverteidiger.

Nächster Gruppengegner ist am Donnerstag (20. Juni) das Team aus Serbien. Am Sonntag (23. Juni) treffen die DFB-Junioren auf Österreich. Die Österreicher siegten zum Auftakt gegen Serbien mit 2:0.

Zwölf Teams kämpfen bei der U21-EM um den Europameister-Titel. Die EM dauert bis Ende Juni. Am 30.06. steigt das Finale in Udine. Bei dem Turnier werden auch vier Olympia-Tickets für Tokio an die Halbfinalisten vergeben.