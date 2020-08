Laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ ist der Kurznachrichtendienst Twitter offenbar an der Video-Plattform TikTok interessiert.

„Twitter, TikTok Have Held Preliminary Talks About Possible Combination“ titelt die US-Zeitung.

Allerdings sei unklar, ob Twitter einen Deal mit Tiktok verfolgen werde, heißt es in dem Artikel weiter.