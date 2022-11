Twitter entsperrt Trump-Account

Twitter hat den gesperrten Account des früheren US-Präsidenten Donald Trump wiederhergestellt. Twitter-Neubesitzer Elon Musk ließ das Profil von Trump am Samstag wieder freischalten, nachdem er eine 24-stündige Umfrage hatte durchführen lassen.

Von etwas mehr als 15 Millionen Twitter-Nutzern stimmten knapp 52 Prozent mit „Ja“ für eine Freischaltung von Trumps Konto, 48 Prozent stimmten mit „Nein“. „The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei“, twitterte Musk zum Endergebnis.